Tengstedt após marcar o golo que decidiu o Benfica-Sporting: «Sonhei com este momento»

Casper Tengstedt foi este domingo o herói do Benfica ao marcar, aos 90'+7, o golo que garantiu às águias a vitória sobre o Sporting (2-1) no dérbi da 11.ª jornada.Em declarações no final da partida à BTV, o avançado dinamarquês revelou ter sonhado com um momento como estes, enaltecendo ainda o ambiente vivido no Estádio da Luz."Inacreditável, sonhei com este momento. Ganhar um dérbi e conquistar os três pontos aqui foi fantástico. O [ambiente] no estádio esteve incrível", começou por dizer, comentando de seguida o momento do golo: "Primeiro que tudo, foi uma boa bola do Fred [Aursnes], um bom drible do Ángel [Di María], o Rafa deixou para mim e só tive de a meter lá dentro. O sentimento? Não consegues descrever.""Mostrámos uma boa atitude, lutámos o jogo todo pelos três pontos e no fim merecemos. É fantástico acabar assim antes das seleções", terminou.