Tengstedt decisivo: «Espero também marcar nos jogos contra equipas mais pequenas»

Depois do dérbi, Casper Tengstedt voltou a ser decisivo, agora ao marcar o único golo da vitória do Benfica sobre o Sp. Braga, por 1-0. Após a partida, destacou a importância de faturar cedo."Foi uma noite muito boa. Era difícil jogar aqui. Levámos os 3 pontos e estamos muito felizes. É sempre bom marcar cedo no jogo, deu-nos confiança para acreditarmos em nós mesmos. Lutamos até ao fim. A chave foi estarmos juntos, lutar muito. Não é fácil jogar aqui. Eles são perigosos quando têm os momentos deles. Criámos chances e merecemos a vitória", começou por dizer o avançado dinamarquês à Sport TV.Questionado sobre se tem aptidão para marcar em jogos grandes, Tengstedt afirmou: "Não sei, espero também marcar nos jogos contra equipas mais pequenas. Quero marcar em todos os jogos. Hoje ajudei a equipa. Estou feliz por isso e pelos 3 pontos. Esta vitória foi muito importante. É muito bom."