Tensgsted: «Sonhava com este momento há muito tempo»

Tensgsted marcou o primeiro golo do Benfica na vitória diante do Estrela da Amadora, na primeira vez que atuou de águia ao peito no Estádio da Luz. No final do encontro, o avançado não escondeu a satisfação pelo momento individual e também pelo triunfo dos encarnados."Foi um jogo difícil contra uma boa equipa. Eles estavam muito fechados, mas foi uma boa vitória para nós, criámos muitas oportunidades para marcar", começou por referir à BTV."Foi incrível [jogar no Estádio da Luz]. Sonhava com este momento há muito tempo. O David Neres fez-me um bom passe e eu fiz golo. Estou muito feliz por ter marcado", acrescentou, revelando ter partido com confiança para o encontro: "Eu acredito em mim, sinto-me integrado na equipa e tenho me sentindo muito bem nos treinos. Sentia que podia fazer a diferença."