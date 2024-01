'The Guardian' destaca golo de Musa e recorda Ibrahimovic: «Ao estilo de Zlatan»

Musa salta do banco e marca 13 minutos depois: croata fatura de forma acrobática Musa salta do banco e marca 13 minutos depois: croata fatura de forma acrobática

O The Guardian destacou o golo de Musa frente ao Arouca e comparou-o a alguns que foram protagonizados pelo lendário avançado Ibrahimovic. "Musa marca um golo de calcanhar ao estilo de Zlatan", escreve o jornal inglês, na sua edição online.O avançado, de 25 anos, assinou o 3-0 depois de saltar do banco, ao antecipar-se ao defesa Javi Montero dentro da área para finalizar com classe. Aliás, o croata tem sido uma peça preciosa como suplente utilizado.Já é o sexto jogador na história do Benfica com mais golos nessa condição, de acordo com a página 'Playmaker'. O croata leva 13 golos após saltar do banco, sendo que a lista é liderada por Nuno Gomes, com 23. Cardozo (21), Seferovic (18), Mantorras (14) e Jiménez (14) são os jogadores que também estão à frente de Musa.A continuidade de Musa, ainda assim, é incerta. Por agora, Roger Schmidt quer manter o jogador, face à lesão de Tengstedt e à necessidade de adaptação de Marcos Leonardo, mas o croata ainda pode sair até ao final de janeiro.