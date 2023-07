Tiago Dantas perto de deixar o Benfica e rumar ao AZ Alkmaar

Tiago Dantas, médio-ofensivo do Benfica, está a caminho do AZ Alkmaar. Ao queapurou, as negociações perto de chegar a bom porto, para que o internacional português sub-21 represente a formação holandesa na próxima temporada.Depois de ter alinhado no PAOK em 2022/23, tendo marcado cinco golos em 39 jogos, Dantas, de 22 anos, integrou o estágio em Inglaterra, mas não alinhou, nem diante do Southampton, nem frente ao Basileia.O futuro passará novamente pelo estrangeiro, depois de já ter estado emprestado ao Bayern Munique.