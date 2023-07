Tiago Dantas tem boas memórias do AZ Alkmaar: «Ainda me lembro daquele jogo...»

Tiago Dantas foi este sábado oficializado como novo reforço dos holandeses do AZ Alkmaar por empréstimo do Benfica até ao final da temporada 2023/24. Em declarações aos canais oficiais do emblema de Alkmaar, o criativo luso mostrou-se "desejoso" por começar a trabalhar com o grupo e revelou as razões que o levaram a escolher pelo clube holandês para prosseguir carreira, depois de ter estado no estágio do Benfica em Inglaterra.





"É um privilégio estar aqui. Estou desejoso por começar a trabalhar com a equipa. O AZ é um clube muito bom no desenvolvimento de jovens jogadores", começou por dizer o jovem médio, de 22 anos, que vai usar a camisola número 6 no AZ Alkmaar.

Confronto entre AZ Alkmaar e PAOK no último verão, na pré-época

"Ainda me lembro daquele jogo. O AZ esteve forte e lembro-me de reparar no futebol positivo que praticavam. Isso ajudou-me a escolher o AZ Alkmaar. O AZ é uma equipa que gosta de ter a bola, de dominar os seus jogos e ter a iniciativa."

Sobre a época na Grécia

"Foi a minha melhor época até ao momento. Ganhei muita confiança do treinador, joguei muitos jogos e marquei os meus golos. Espero continuar a evoluir na próxima temporada", terminou.