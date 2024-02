Tiago Gouveia: «É sempre especial marcar mas ainda há muito a evoluir»

O Benfica venceu o Vizela por 6-1, com Tiago Gouveia a marcar o 3.º golo dos encarnados - o primeiro pelas águias no campeonato. Apesar de se confessar feliz, o extremo admitiu que tem ainda "algumas falhas" e aspetos a aprimorar."Foi um jogo de duas partes um pouco distintas. A primeira parte em que tivemos um domínio total do jogo, conseguimos muitos golos, uma exibição fantástica, e a segunda não tem bem conseguida, também por mérito do Vizela, que nos conseguiu dificultar muito a primeira fase de pressão. Colocou muita gente no meio e foi mais difícil, para nós, pressionarmos e consequentemente ter mais bola. Faltou isso na segunda parte. Mas no final foi um resultado justo, uma grande vitória e temos de continuar. Temos muitos jogos pela frente ainda", disse Tiago Gouveia.Quanto à estreia a marcar no campeonato pelo Benfica, referiu: "É sempre especial marcar, porém há muito a evoluir ainda a nível individual. A nível da decisão no último terço acho que ainda tenho muito que melhorar, tenho algumas falhas e tenho de melhorar para conseguir ter mais minutos. Claro que estou feliz pelo golo mas tenho de continuar. Há muitos jogos pela frente e quando tiver de jogar cá estarei para dar resposta."