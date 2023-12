Tiago Gouveia fez chapéu de classe e jogadores do Benfica deixaram curiosa mensagem

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

O Benfica bateu ontem o AVS por 4-1 e carimbou o passaporte para a final-four da Allianz Cup, com Tiago Gouveia a brilhar com um chapéu de classe. Os companheiros de equipa não passaram ao lado do momento do extremo e houve quem recorresse às redes sociais para deixar uma enigmática mensagem ao jovem jogador dos encarnados: "Mano roubar", escreveu Morato; "Roba", lê-se na 'storie' de Instagram de António Silva...Já Di María aproveitou o momento para desejar também boas festas aos adeptos encarnados: "Uma vitória linda. Seguimos em frente nesta competição. Parabéns a toda a equipa por um grande jogo. E agora sim, feliz Natal para todos os benfiquistas", escreveu, naquela rede social o argentino que abriu o marcador do jogo. Florentino também não escondeu a ambição: "Objetivo cumprido e estamos na Final Four! Vamos lutar por mais um troféu. Vamos!!!", pode ler-se na sua publicação.