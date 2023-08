Tiago Gouveia no Cádiz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro de Tiago Gouveia deve mesmo passar por uma cedência ao Cádiz, conforme Record noticiou em finais de julho. Na altura, estava em cima da mesa um empréstimo com opção de compra de 70% do passe por 10 M€, tendo a divulgação do acordo aborrecido a estrutura das águias ao ponto de travar a transferência.

Agora, o jornal ‘El Desmarque’ dá conta que os detalhes devem ser finalizados nas próximas horas sendo que o jovem extremo, de 22 anos, é esperado esta semana em Cádiz para fazer os exames médicos e integrar os treinos da equipa.





Segundo os espanhóis, a operação está definida, faltando só a parte burocrática, tendo o Benfica solicitado ao Cádiz para Tiago Gouveia ficar mais uns dias na Luz atendendo à Supertaça e ao arranque da Liga. Contudo, o jovem não foi utilizado nos 3 jogos oficiais já disputados pelas águias.