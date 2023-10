Tiago Gouveia: «Sabemos que a situação é difícil, mas aqui nunca podemos desistir»

A situação do Benfica na Liga dos Campeões não está propriamente fácil, mas Tiago Gouveia recusa atirar a toalha ao chão. Após a derrota diante da Real Sociedad, que manteve as águias no fundo do Grupo D, o jovem avançado assumiu que o momento é difícil, mas garante que os encarnados não vão desistir.

"A palavra de ordem é frustração. Sabemos que a situação é difícil. Mas aqui nunca podemos desistir. Ainda faltam 3 jogos, resta-nos procurar os 3 pontos nesses 3 jogos e ver o que a classificação dita. Nunca podemos desistir e é nisso que nos vamos focar", comentou, à DAZN.





Questionado sobre o desagrado dos adeptos, Tiago Gouveia assume entender. "Os adeptos comportaram-se lindamente. O Benfica é muito disso, muito do clube são os adeptos. São a nossa força, o nosso combustível. No fim mostraram desagrado mas isso é normal. O Benfica perdeu, não estamos habituados. É sempre duro aceitar a derrota mas eles estão sempre connosco. Faço o apelo para que venham no sábado apoiar frente ao Casa Pia. Eles são decisivos."

Voltando às contas do apuramento, o jovem deixa a sua visão. "Enquanto matematicamente for possível só podemos e devemos acreditar. Não sei se dependemos só de nós, mas vamos tentar ganhar os 3 jogos que nos restam.