Tiago Gouveia: «Sei que um dia a minha hora vai chegar»

Tiago Gouveia fez um belo golo de 'chapéu' e ajudou o Benfica a golear () o AVS, em pleno Estádio da Luz. No final, o extremo português falou na concretização de um "sonho" e reconheceu que ambiciona jogar mais."Sonho com este momento há 22 anos. Consegui concretizá-lo hoje, mas não quero ficar por aqui. Com todo o respeito que tenho pelo AVS e Taça da Liga, um jogador ambiciona sempre jogar mais e mais. Noutra competições, competições melhores. É o que faço todos os dias… luto pelo meu lugar. Sei que é muito difícil. Há campeões do mundo e da Europa. É muito tê-los aqui, crescer com eles, aprender com eles. Sei que um dia a minha hora vai chegar", disse, em declarações à Sport TV, acrescentando: "Espero o que esperei até hoje. Respeitar as decisões do mister. Todos os dias mostrar serviço, mostrar que estou aqui. E quando o mister decidir que devo jogar, cá estarei para dar resposta."Por fim, Tiago Gouveia deixou ainda elogios ao adversário. "Uma palavra para o AVS. É da segunda liga, mas tem muita qualidade. Como passei pela segunda liga… muitos jogadores de qualidade. Sabíamos que, apesar de sermos de primeira Liga e campeões, que íamos apanhar um AVS com qualidade e que está a lutar para subir. Estamos muito felizes. Queriamos ganhar e jogar bem. Conseguimos e estamos muito felizes por isso", afirmou o jovem de 22 anos.