Tochas e cadeira no relvado retardaram reinício

A partida de ontem teve alguns incidentes após os golos, com os adeptos do Benfica a atirarem tochas e uma cadeira para o relvado em três momentos distintos. As duas tochas foram arremessadas na sequência dos golos das águias, enquanto a cadeira acabou por ser atirada já depois do 3-2 do Boavista, apontado por Bozenik.

Nestas três situações, o reinicio do encontro acabou por ser retardado. No caso das tochas, refira-se, foi necessária a entrada em campo de um elemento do corpo de bombeiros para retirar o engenho pirotécnico em segurança. Prevê-se mais uma multa para as águias.