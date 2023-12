Tomás Araújo e a estreia a titular na Champions: «Foi incrível, é o que sonhamos desde pequenos»

Sem o castigado António Silva, Roger Schmidt apostou em Tomás Araújo para fazer dupla com Otamendi no centro da defesa do Benfica. O jovem de 21 anos estreou-se a titular na Liga dos Campeões e cumpriu os 90 minutos na vitória () dos encarnados em casa do Salzburgo, ajudando a equipa a conseguir o resultado que precisava para garantir a vaga da Liga Europa."Foi incrível, é o que sonhamos desde pequenos. Jogar assim, numa provas destas, e ainda para mais fazendo o que fizemos aqui. É muito especia. Sabíamos que a equipa é jovem e por isso têm muita intensidade, mete muita intensidade no jogo. Sabíamos que ia ser muito difícil mas sabíamos que com este grupo temos muita qualidade para jogar e sabíamos que podíamos ganhar aqui", disse Tomás Araújo, à DAZN, olhando já para a Liga Europa: "Agora é passo a passo, é ver o que é que vai dar."