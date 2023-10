Tomás Aráujo estreou-se na Champions: «Com este grupo de jogadores nunca estamos fora»

A lesão de Bah acelerou a estreia de Tomás Araújo na Liga dos Campeões, tendo o central atuado no flanco direito. O jovem, que esta época tinha feito ainda poucos minutos, desvaloriza o facto de ter sido adaptado e só lamenta os encarnados não terem saído com pontos de Milão (1-0)."Somos jogadores do Benfica, temos de estar preparados para jogar onde for. Foi um jogo muito difícil de jogar. Sabemos que o Inter é uma grande equipa, tentámos fazer o nosso melhor. Não foi suficiente para sair daqui com pontos. Na primeira parte, tínhamos mais confiança com bola, jogar mais apoiados, de pé para pé. Na segunda parte sabíamos que eles iam entrar pressionantes e não conseguimos impor o nosso jogo. Eles conseguiram impôr o deles. Fica um sabor amargo, pois podíamos sair daqui com pontos", assinalou o defesa.O Benfica perdeu e continua com zero pontos nesta edição da Liga dos Campeões, mas Tomás Araújo mantém a confiança intacta que as águias irão conseguir ultrapassar a fase de grupos. "Com este grupo de jogadores, nunca estamos fora. Dependemos só de nós e é trabalhar para conseguirmos estar nos oitavos. Representamos o Benfica, por isso agora é preparar o próximo jogo e tentar ganhar", sublinhou.