Tomás Araújo após renovar: «Benfica é a minha casa desde os 14 anos e o clube do meu coração»

Tomás Araújo renovou esta segunda-feira contrato com o Benfica até 2028, um vínculo que deixou o jovem defesa "muito feliz". "Estou muito feliz. O Benfica é a minha casa desde os meus 14 anos. Sempre fui bem tratado, toda a gente, todos os treinadores e todo o staff me bem tratado bem. É um clube onde sinto-me feliz, um clube português e o meu clube do coração", começou por dizer o defesa-central, em declarações à BTV.





Sobre a pré-temporada, Tomás Araújo salientou a dificuldade dos primeiros jogos antes do início da nova época, algo natural neste período de preparação. "Tem sido uma pré-temporada muito difícil, mas é o normal, isto é o Benfica e temos que estar preparados para o resto da época. Temos de dar o máximo em todos os treinos", acrescentou.

Reecontro com António Silva, com quem venceu a UEFA Youth League

"Foi bom, é sempre bom voltar a jogar com bons jogadores como é o caso do António, do Morato, do Lucas, o próprio Nico, que agora tem começado a treinar connosco, e com todos os outros jogadores. O Benfica tem um plantel muito bom, com muita qualidade e é sempre muito bom estar rodeado deste tipo de jogadores."

Objetivos

"Os objetivos do Benfica são sempre os mesmos: ganhar o campeonato e chegar o mais longe possível no resto das competições", terminou.