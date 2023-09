Toni já teve alta hospitalar: «Foi um cartãozinho amarelo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Toni deixou esta terça-feira o Hospital de Coimbra, onde esteva internado desde domingo, depois de se ter sentido mal durante uma festa de aniversário, onde estava na companhia de amigos, alguns deles médicos.O ex-jogador e antigo treinador do Benfica sofreu um "acidente isquémico transitório" e esteve na unidade de AVC daquela unidade hospitalar, onde foi sujeito a vários exames."O que vai mudar? O doutor já me disse o que há a fazer. É um cartãozinho amarelo, felizmente o que aconteceu não teve sequelas, os exames vieram com bons resultados. Há que reter os sinais que foram dados e seguir em frente", explicou Toni aos microfones da CMTV.