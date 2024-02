Toulouse incentiva adeptos a apresentar queixa após "múltiplos atos violentos" na Luz

Logo após o jogo da primeira mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa, disputado em Lisboa, o Toulouse denunciou "buscas excessivas e atos de intimidação por parte das autoridades portuguesas". Agora, na véspera de receber o Benfica para o segundo encontro, o clube francês incentiva os seus adeptos que foram alegadamente importunados a apresentar queixa.Em comunicado, partilhado esta quarta-feira, o emblema de Toulouse revelou que relatou "as múltiplas violências sofridas" para com "mulheres e homens, bem como menores, meninas e meninos", através de uma carta enviada a Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, e a Nasser Al-Khelaïfi, presidente da ECA."Durante o jogo da primeira mão do play-off da UEFA Europa League, disputado na passada quinta-feira entre o Benfica Lisboa e o Toulouse FC, muitos adeptos recorreram às redes sociais para denunciar o clube e as autoridades pelos actos inaceitáveis ocorridos no período que antecedeu o jogo. O Toulouse Football Club deseja fornecer informações transparentes e pormenorizadas sobre as acções empreendidas pelo Clube nos últimos dias.No dia seguinte ao jogo, conscientes da gravidade da situação, tomámos a iniciativa de contactar a Embaixada de França em Lisboa.O objetivo desta diligência foi o de relatar os factos com rigor, de acordo com as informações de que dispúnhamos.Nos dias que se seguiram, fomos confrontados com um fluxo de novos testemunhos. Cada um mais edificante do que o outro. Estes testemunhos de buscas excessivamente intrusivas aos nossos apoiantes evidenciaram a dimensão dos ataques.Depois de compilarmos meticulosamente estes relatos, enviámos hoje uma carta oficial ao Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e ao Presidente da ECA, Nasser Al-Khelaïfi. Esta carta exprime a nossa profunda indignação e relata os múltiplos actos de violência sofridos pela nossa comunidade durante a noite, afectando mulheres, homens e menores, raparigas e rapazes.Apelamos igualmente a todas as vítimas que desejem apresentar queixa para que efectuem as diligências seguintes:Comunicar o incidente ao Procurador da República do seu local de residência (ou ao Tribunal Judicial de Paris se residir no estrangeiro).Apresentar uma queixa individual junto da gendarmerie ou da esquadra de polícia do seu local de residência.Apresentar uma queixa em linha através do portal: https: //queixaselectronicas.mai.gov.pt/Comunicar o incidente à IGAI (Inspeção-Geral da Administração Interna) competente (ver https://www.igai.pt/en/Pages/Contacts.aspx e https://www.igai.pt/en/Pages/FAQs.aspx)."