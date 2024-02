Toulouse treinou os penáltis mas treinador avisa: «Queremos marcar o mais depressa possível»

O Toulouse não esqueceu os penáltis na preparação do encontro com o Benfica marcado para quinta-feira (17h45). "Treinamos os penáltis, porque num jogo a eliminar isso pode acontecer", justificou o treinador, Carlos Martínez Novell, que pretende seguir para os oitavos-de-final da Liga Europa. "Para nos qualificarmos, temos de marcar golos. Queremos marcar um o mais depressa possível e depois outros."





Em desvantagem à partida para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa (1-2), o Toulouse tem de vencer pelo menos 2-0 para se qualificar. Martínez preferia ter levado o 1-1 da Luz, mas o segundo penálti convertido por Di María, já na parte final, estragou-lhe os planos. Ainda assim, vê o duelo de amanhã como "o mais importante" e promete "ligar o 'modo Europa'"."O Benfica tem uma equipa forte, com bons jogadores, mas estamos prontos para dar o melhor de nós. Falámos com os jogadores, fizemos uma boa exibião em Lisboa e outra ainda melhor com o Monaci", assegurou, depois de ter visto a sua equipa ganhar no Principado, para o campeonato, onde inovou com linha de cinco defesas, o que deve manter diante dos encarnados. "Este é um momento especial para o clube, os jogadores e a cidade."A seu lado, o defesa Vincent Sierro destaca a importância do encontro, depois da equipa francesa já ter vencido o Liverpool em casa, na fase de grupos. "Vai ser uma noite histórica, com um grande ambiente", resumiu o jogador, ao passo que o treinador apelou à humildade da equipa. "A parte mental será importante, temos de estar ao melhor nível." O Estádio de Toulouse terá casa cheia, com 1.800 apoiantes das águias em casa.