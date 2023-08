Transferência de Gonçalo Ramos para o Paris SG fechada nas próximas horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A transferência de Gonçalo Ramos para o Paris SG deve ficar fechada nas próximas horas, segundoapurou. O acordo entre Benfica e os franceses é praticamente total e os dois clubes já estão inclusivamente a trocar toda a documentação necessária para confirmar o negócio muito em breve. A transferência, tal comoavançou, será feita por 65 milhões de euros, mais 15M€ por objetivos, e o avançado irá assinar até 2028 com os franceses.Desta forma, Gonçalo Ramos sairá do Benfica antes da disputa da Supertaça, diante do FC Porto, agendada para a próxima quarta-feira.