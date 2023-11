O que falta melhorar no 3x4x3, um Benfica que "não se esconde" e o plano para Guedes: tudo o que Schmidt disse

Roger Schmidt admitiu o carácter "crucial" do jogo de amanhã (17h45) no terreno da Real Sociedad, para a Liga dos Campeões. O treinador do Benfica elogiou o adversário mas frisou que a sua equipa, quando está no seu melhor, é capaz de ganhar em qualquer circunstância. Para o técnico encarnado, a equipa melhorou defensivamente nas últimas partidas mas precisa de voltar a mostrar o que já fez no passado a nível ofensivo. E abordou os seus planos para a utilização de Gonçalo Guedes.





SCHMIDT NA CONFERÊNCIA:

"Há que respeitar o adversário mas acreditar também em si próprio. É uma boa equipa, têm crescido nos últimos anos e todos eles podem atuar de início. É um forte adversário e mostraram isso na liga espanhola e Champions. Mas acreditamos que quando estamos no nosso melhor somos capazes de ganhar em qualquer lado. Há que focar no jogo e começar a ganhar, caso contrário as provas europeias acabam para nós. Trabalhámos para estar aqui e amanhã há que trabalhar nesse sentido"

Ainda não ganhou ao treinador da Real Sociedad



"É uma equipa bem orientada, com bola e sem bola, proativa. Mostraram isso no relvado e não é coincidência estarem na Champions. É sempre um desafio."



O que melhorou e ainda falta melhorar neste sistema?



"Principalmente na CHampions, tivemos problemas no primeiro jogo, com penáltis e vermelhos, e depois lesões. Não queremos dar desculpas mas a situação é o que é. Nos últimos jogos mostrámos outra face e ganhámos confiança nos últimos três jogos, vencendo os últimos dois. O novo sistema é uma opção para amanhã. Analisámos os jogos e nos últimos estivemos, defensivamente, melhores sem dar muitas hipóteses aos adversários. Temos agora de melhorar o nosso aspeto ofensivo. Criavamos muitas ocasiões e é o que nos falta agora no nosso jogo. Se não marcarmos, não ganhamos, logo é o que temos de melhorar."



O que é melhor: ganhar amanhã ou ao Sporting?



"Já sabe a resposta... É importante jogar muito bem amanhã e ter um bom resultado. Só penso nisso agora. Só depois vamos pensar no dérbi. Cada competição é muito importante para nós e damos o máximo em cada uma delas."



Semana de tudo ou nada?



"É importante pois é crucial ganhar amanhã. E depois ganhando no domingo podemos ser líderes ao cabo de 11 jornadas. Haverá depois outras semanas importantes e por isso o presente e o próximo jogo são sempre os mais importantes no futebol."



Falou com Rui Costa? Ele fez exigências?



"Ele também quer jogar a fase a eliminar, como todos nós. Falamos sempre, sabemos da nossa situação e comprámos bons jogadores mas também perdemos jogadores-chave. Na época passada encaixou logo mas às vezes é preciso tempo, alguns precisam de mais tempo para se ambientarem ou estão ausentes. Ainda assim, temos uma excelente equipa e é altura de o mostrar amanhã. É crucial ganhar amanhã".



Quanto acha que a Real Sociedad cresceu?



"É um clube que nos últimos anos se desenvolveu muito. Tomara boas decisões. Mantiveram o treinador e os jogadores cresceram com ele, mantendo também jogadores-chave, com jovens da formação, tal como acontece no Benfica. Este mix de treinador e jogadores-chave e da formação é a melhor mistura para se manter no topo. Não é coincidência que estejam neste ponto."



Que jogador da Real escolheria?



"Nunca iria responder a essa pergunta. Estou feliz com os meus atuais jogadores. Ganhámos o campeonato, a Supertaça e estamos felizes com o plantel que temos. Ainda não é o momento para pensar muito na situação no grupo. Veremos amanhã depois do jogo em que situação estamos".



Plano para Gonçalo Guedes



"O objetivo é ajudá-lo a voltar ao seu melhor nível, o seu tempo aqui não tem fácil. Começou bem mas lesionou-se, teve problemas no joelho na época passada e conseguimo-lo por empréstimo no fecho do mercado deste verão. Agora está pronto mas também precisa de alguns minutos para melhorar. Quando está no seu melhor, é um jogador de topo no Benfica. Vamos dar-lhes minutos mas sem sobrecarregá-lo."



Schmidt à BTV:



Vai manter os três centrais?



"Veremos, não vou anunciar como vamos jogar mas é uma opção. Temos jogadores que não estão disponíveis e temos de encontrar a melhor forma de abordar cada jogo. Acreditamos em nós próprios e estamos preparados."



Vai tentar uma abordagem mais emocional ou racional?



"Precisamos de tudo, as emoções fazem parte do futebol. Mostrámos nos últimos 16 meses que somos capazes de praticar um bom futebol, não nos escondemos e amanhã é um bom dia para nos mostrarmos."





JOÃO MÁRIO NA CONFERÊNCIA:



Sobre a Real Sociedad



"A Real Socidad é uma com uma ideia de jogo muito clara. No outro jogo fomos muito permissivos. Queremos impor o nosso jogo. Somos uma equipa muito ofensiva que tenta impor o seu jogo aos adversários."



Sistema de jogo diferente



"Estamos a jogar num sistema diferente. Tivemos dois jogos de adaptação e correram bem. É importante defender e atacar ainda melhor.

Apuramento para a fase seguinte? Enquanto for possível vamos acreditar. Esperamos conseguir pontuar e fazer amanhã um grande jogo."



Tento sempre a ver as coisas de forma coletiva. Independentemente da época regular ou não. Tento jogar no meu máximo e impôr as minhas características em prol da equipa. Sabemos quais são os nossos objetivos. Temos uma final. Se ganhármos podes alimentar o sonho. Vamos defrontar um excelente adversário."