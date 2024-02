«Tratados como animais»: adeptos do Toulouse denunciam "revistas escandalosas"

O Toulouse pediu à UEFA para investigar as alegadas, antes do encontro com o Benfica. Nas redes sociais, não faltam relatos dos apoiantes do clube francês, que perdeu (1-2) na Luz no jogo da 1.ª mão do playoff da Liga Europa."Revistas puramente escandalosas, tratados como animais", assinala um dos apoiantes. "Pequena massagem dos t... gratuita", refere outro. E há quem peça o mesmo tratamento no jogo da próxima semana. "Revistas escandalosas. Espero que façamos o mesmo", pode ler-se.Na Luz, estiveram 3.200 adeptos do Toulouse e o clube francês incentivou os queixosos a contactarem ou a Embaixada de França em Lisboa ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para que "estes incidentes possam ser investigados com a atenção necessária".Esta não é a primeira vez que se registam queixas das revistas efetuadas em jogos na Luz. A época passada, os adeptos do Maccabi Haifa e do PSG denunciaram revistas abusivas.