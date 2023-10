Treinador da Real Sociedad quer Di María em campo: «Que estejam os melhores»

Imanol Alguacil, treinador da Real Sociedad, quer ver Di María em campo amanhã na Luz, no jogo com o Benfica. O internacional argentino tem estado a contas com problemas físicos e em dúvida para a partida da Liga dos Campeões, mas o técnico dos bascos, questionado sobre se preferia a ausência do extremo, vincou que pretende defrontar uma equipa encarnada na máxima força."Com todo o respeito, e sabendo que é um grande do futebol, sempre que enfrentamos grandes jogadores, gosto que eles joguem. Se joga é bem-vindo, porque é importante. Mas é igual, temos muito respeito, mas medo nenhum. Que estejam os melhores. E oxalá que frente aos maiores, consigamos fazer um grande jogo", vincou Alguacil na conferência de antevisão ao encontro."É algo grande. Estou a desfrutar deste momento. Quero dizer que estamos ante um grande jogo, um jogo de Champions, num grande estádio, frente uma grande equipa, um grande rival. Aqui está a Real Sociedad. Estamos aqui com muitos jogadores com quem convivi quase 8 anos nas camadas jovens; conheci as suas namoradas, as mulheres (risos]. Podem imaginar o que sinto. É algo grande. Se há 4 anos nos diziam, que estaríamos aqui hoje, com 4 pontos, a jogar contra o Benfica… E aqui estamos""É impossível ganhar a uma equipa como o Benfica sem concentração. É uma equipa que tem grandes jogadores e muita qualidade e muita experiência. Não é por acaso que na época só foram eliminados nos quartos-de-final pelo Inter Milão, que foi à final. É uma equipa grande. Para ganhar temos de estar bem ofensivamente e defensivamente. Mesmo que respeitando muitíssimo o rival, com muita humildade, não tenham dúvidas: esta equipa não vem aqui para empatar, o que esta equipa quer é ganhar""É fácil responder. As equipas que estão na Champions todos os anos, quando sofrem uma goleada de outra equipa do mesmo nível estão preparadas. Então… isto é futebol, é um jogo e até ao momento temos sido capazes de competir. Amanhã não sabemos o que vai acontecer. Estas equipas que jogam sempre na Champions às vezes sofrem duros golpes porque não têm um bom dia. Amanhã defrontamos um Benfica que está habituado a jogar a Champions todos os anos, coisa que nós não fazemos. Mas repito, com muito respeito e humildade, o objetivo é ganhar""Já me conheces, não vou dizer a estratégia [risos]. Amanhã logo vemos. Enfrentamos uma grande equipa, num ambiente forte, daqueles que gostamos de jogar e para isso estamos cá""Que desfrutem. Vamos dar a vida para que amanhã seja um dia para recordar. Acho que isto também é mérito da equipa, o que estamos a fazer nestes últimos 2 anos está a ser reconhecido". "Todos os jogos são importantíssimos. Claro que estar na Champions, com o Benfica, é grande, mas o que importa é que estou a jogar um jogo pela Real Sociedad, isso é o mais importante. Defrontar um jogo com esta camisola é o maior que há. É-me igual o que está para a frente. Depois de 4 anos estou eu aqui."Quando tenho jogadores que já conhecem o adversário, nunca pergunto nada. Eles podem querer fazer algum comentário. Mas não perguntei nada ao André. Ele queria muito jogar este jogo, e é uma pena que não esteja aqui. Não lhe perguntei nada, ele estava focado na recuperação e eu em preparar o jogo"