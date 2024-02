Treinador do FC Dallas: «Musa é um goleador, mas também um jogador muito inteligente»

Relacionadas Benfica oficializa saída de Musa em definitivo: FC Dallas fez o seu maior investimento de sempre Musa garante: «Nunca senti que um clube me quisesse tanto como o FC Dallas»



Por outro lado, o internacional croata revela-se valorizado. "Nunca senti que um clube me quisesse tanto como o FC Dallas", disse. "É emocionante [a contratação] para os adeptos, para a liga. O Petar vai ajudar-nos a elevar o nosso nível. É um goleador, mas também um jogador muito inteligente. É um trabalhador esforçado e tem uma grande experiência ao longo da sua carreira que pode trazer para a nossa equipa. Estamos a acrescentar um jogador que não é apenas bom tecnicamente, mas que também tem o físico que nos vai ajudar nesta liga", avalia o técnico, aos meios do clube.Musa vai juntar-se hoje à equipa, que se encontra a estagiar em Espanha, de maneira a acelerar a integração. Estévez já pensa sobre como o ex-benfiquista lhe poderá ser útil. "É um goleador. Está sempre pronto para fazer as jogadas certas e para entrar na área. Tem um bom remate e é bom no ar. É também um jogador muito inteligente, que sabe quando deve ir ao fundo para ajudar a equipa na construção e na ligação do jogo. Sabe segurar a bola quando uma equipa nos pressiona homem a homem. Tem todos os atributos que se encaixam na forma como queremos jogar", acrescenta.Por outro lado, o internacional croata revela-se valorizado. "Nunca senti que um clube me quisesse tanto como o FC Dallas", disse.

