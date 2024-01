Treinador do Granada lamenta saída de Álvaro Fernández: «Já sabíamos que isto podia acontecer...»

O treinador do Granada, Alexander Medina, confirmou que o lateral-esquerdo Álvaro Fernández está de saída para o Benfica uma vez que o Manchester United revogou o contrato de empréstimo que era válido até final da época graças a uma cláusula que permitia resgatar o defesa até segunda-feira. "Já sabíamos que isto podia acontecer. Está no contrato. O clube disse-me há alguns dias que havia esta possibilidade de ele ir embora. Lamentavelmente, não vamos poder contar mais com ele", afirmou o técnico aos microfones da Movistar La Liga.Medina elogiou depois o jovem, de 20 anos, sem confirmar que o seu destino é o Benfica. "O Álvaro é um grande jogador, um grande rapaz, que tem muitas qualidades. Vai continuar a crescer como profissional. Lamentamos a sua partida", referiu o treinador do Granada. Quanto ao diretor-geral do emblema espanhol, Alfredo García Amado, reconheceu que a saída de Álvaro Fernández "já tinha sido prevista".