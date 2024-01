Treinador do Mainz confia em Leandro Barreiro. «Está focado em ficarmos na Bundesliga»

O médio Leandro Barreiro já tem tudo acertado com o Benfica tendo em vista uma transferência a custo zero no final da época, mas mesmo assim o técnico do Mainz, Jan Siewert, mantém a confiança no jogador e acredita que o mesmo vai manter o rendimento na luta pela permanência. "Acho que o Leo está muito focado. Ele faz de tudo para garantir que continuemos na Bundesliga. Estou ansioso pela sua colaboração até ao fim do campeonato", afirmou o treinador em declarações ao 'Bild'.O Eintracht Frankfurt tentou contratar o internacional pelo Luxemburgo que representa o Mainz desde 2016, mas o facto de o Benfica disputar a Liga dos Campeões acabou por fazer o jogador optar pelos encarnados.