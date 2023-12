Treinador do Rosario sobre regresso de Di María: «Não me fixo muito em datas»

O futuro de Ángel Di María tem dado pano para mangas - o internacional argentino tem um acordo verbal com o Rosario Central, comorevelou -, mas o treinador do clube de Santa Fé, Miguel Ángel Russo, prefere não pensar sobre o possível regresso de El Fideo."Em março arranca a Libertadores. Já viu quanto falta até março? Sempre disse o mesmo de jogadores que querem voltar. Há que apresentar o clube de uma forma positiva, a melhor possível. Depois, que venha. Não me fixo tanto nas datas, mas sim em melhorar o clube para ter aquilo que jogadores dessa categoria precisam. E estamos a consegui-lo. Essa é a ideia de Gonzalo Belloso [presidente do Rosario] desde o início. É o que nos importa, que encontrem um clube cómodo, com instalações, com futuro, com um monte de coisas para crescer. É a ideia e a realidade de hoje", explicou o técnico, em declarações à TyC Sports.