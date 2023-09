Treinador do Salzburgo: «Benfica é uma equipa capaz de grandes coisas»

Gerhard Struber, treinador do Salzburgo, apresentou um discurso ambicioso na antevisão ao duelo com o Benfica, que se irá disputar amanhã, no Estádio da Luz. Apesar de mostrar respeito pelo adversário, o técnico garante que a equipa está em Portugal para levar pontos."Acredito que o jogo vai ter um ambiente espantoso, vai estar lotação esgotada ou, pelo menos, lá perto. O ambiente é algo muito especial. Sabemos que o Benfica tem dado boas respostas no campeonato. A equipa que está num ótimo momento de forma e já o ano passado, na Champions, provou a sua qualidade. Foi tendo vitória atrás de vitória. É uma equipa com excelente rendimento e pode perfeitamente passar à fase seguinte e para nós vai ser um desafio duro. Gostava de realçar que viemos para jogar com muita alegria. Vamos trabalhar afincadamente no duro e queremos fazer aqui uma surpresa. Vamos pôr a carne toda no assador, ser corajosos e esperamos sair daqui com pontos", anotou o técnico do conjunto austríaco, que, apesar de ter Benfica e Inter no mesmo grupo, acredita que ainda terá uma palavra a dizer: "Não estou a pensar onde é que o Benfica vai chegar, o ano passado já demonstrou que pode chegar à fase eliminar, é difícil de bater, é uma equipa capaz de grandes coisas. É uma equipa que em todas as fases tem dado boas respostas. Estamos aqui nesta competição, queremos entrar com o pé direito e queremos ver o que conseguimos fazer. Queremos pontos, fazer pontos fora, mostrar que somos fortes em casa. E queremos dar nas vistas internacionalmente, temos muita confiança e é assim que encaramos o jogo".Struber aproveitou ainda para deixar elogios a Roger Schmidt, técnico que também já liderou o Salzburgo. "Conheço-o do seu tempo na Alemanha, é um treinador muito profissional. Certamente que sabe muito sobre nós, ele próprio sabe que temos um estilo de futebol muito proativo. Vai estar muito bem preparado. Nós sentimo-nos fortes, sabemos o que temos de fazer amanhã. Sabemos os nossos objetivos e vamos ver se os conseguimos colocar em prática. Temo-nos concentrado no nosso jogo. E queremos ter um estilo de jogo que nos possa ajudar a resistir frente a um adversário de grande qualidade", sublinhou.