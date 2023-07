Treinador do Slavia Praga sobre Jurásek: «Será novamente transferido no prazo de dois anos»

O treinador do Slavia, Jindrich Trpisovsky, não duvida que Jurásek vai brilhar na Luz embora anteveja um processo de afirmação menos célere do que o de Bah. "Penso que vai ter um começo um pouco mais lento do que o Alex", afirmou em declarações ao 'iSport'. O técnico sublinhou que será uma questão de tempo até que o lateral possa dar novo salto. "Acredito que ele irá conseguir ser novamente transferido no prazo de dois anos. A Premier League ou a Liga italiana não vão deixá-lo escapar", frisou, justificando: "Ele tem total capacidade futebolística, é só uma questão de se adaptar. Penso que escolheu o clube perfeito, pois o Benfica tem um futebol parecido ao nosso. É dominador em muitos jogos e isso favorece-o. Não é por acaso que escolhe jogadores do Feyenoord e do Slavia."