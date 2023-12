Treinador do Toulouse reage ao sorteio da Liga Europa: «Benfica? Por que não?»

Découvrez les réactions du Coach et de notre capitaine Vincent Sierro après ce #UELdraw qui verra nos Violets défier le @SLBenfica pic.twitter.com/LeAWT8XLP4 — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 18, 2023

O sorteio desta segunda-feira da Liga Europa ditou que o Toulouse, 15.º classificado da Ligue 1, vai defrontar o Benfica no playoff da competição. Carles Martínez Novell, treinador da equipa francesa, reagiu ao adversário:"Ficámos todos muito contentes quando soubemos que íamos defrontar o Benfica porque, como costumo dizer, estamos na Europa para jogar jogos deste prestígio. O primeiro jogo é lá, por isso vamos tentar ser competitivos e conseguir um bom resultado lá. E aqui, com os nossos adeptos, vamos dar o nosso melhor. E... porque não? Vamos tentar ser competitivos e continuar a aventura", afirmou em declarações aos meios oficiais do clube.O capitão do Toulouse,quando percebeu que a sua equipa vai defrontar as águias, também reagiu ao sorteio: "Bela equipa".