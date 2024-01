Treinador e companheiros recordam Fehér: «Era uma pessoa fácil de gostar»

O Benfica assinalou hoje os 20 anos da morte de Miklós Fehér, que perdeu a vida nos últimos minutos de um jogo com o Vitória, em Guimarães. "Nunca serás esquecido, Miki!", sublinharam os encarnados nas resde sociais. "20 anos de saudade. A homenagem do treinador e companheiros de equipa de 2004", frisaram, numa outra publicação.Nesta, as águias partilharam um vídeo com declarações de José Antonio Camacho, treinador do Benfica na altura, e companheiros de equipas do húngaro. "Era uma pessoa fácil de gostar", destacou o antigo médio sueco Andersson. A alegria e o sorriso do antigo avançado foi realçado por todos, que lamentaram a perda de um "amigo".Recorde-se que Fernando Seara e Simão Sabrosa, presidente da Mesa da Assembleia Geral e diretor para as relações internacionais do Benfica, respetivamente, vão estar hoje na Hungria, em representação do clube da Luz na homenagem a Fehér.Os dois representantes dos encarnados serão recebidos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Húngaro, em Budapeste, participando depois nas cerimónias evocativas do malogrado avançado no estádio do ETO Györ, clube onde fez a formação.