Trubin admite interesse do Inter: «O Benfica decidiu tudo em poucos dias»

Trubin chegou ao Benfica no verão, mas o destino do guardião poderia ter sido o Inter, o adversário das águias esta terça-feira, em partida a contar para a Liga dos Campeões. Em entrevista ao canal de Youtube do 'SportArena', o guarda-redes admitiu que existiram conversas e explicou o que falhou, tendo depois enaltecido a celeridade com que o clube da Luz tratou da transferência."O meu empresário contou-me que existiram conversas com o Inter. Os mineiros [Shakhtar Donetsk] conversaram com eles, mas não chegaram a acordo sobre o preço. O Benfica decidiu tudo em poucos dias e, para um jogador, este é um grande indicador de que o clube acredita em mim", anotou o guarda-redes, de 22 anos, que não esconde o orgulho por ver o seu nome associado aos italianos: "Claro que foi bom que um clube como o Inter estivesse interessado. Nessa altura, foi difícil porque sabia que ainda não estava num outro clube e que tinha que dar o meu melhor pelo Shakhtar. Por isso deixei todas essas perguntas para os meus empresários e concentrei-me apenas em jogar no Shakhtar".O guardião acabou por deixar o clube que representava desde os escalões de formação, uma decisão que, admite, não foi fácil, e continua apenas a desejar o melhor ao emblema ucraniano. "Percebi por mim mesmo que queria seguir em frente, sair da minha zona de conforto e crescer ainda mais profissionalmente. Isto foi muito importante. Talvez todos no clube pensassem e esperassem outra coisa, mas acabou por acontecer da forma que aconteceu. Espero jogar bem e que o Shakhtar ainda consiga o que merece e que todos fiquem felizes", assinalou.