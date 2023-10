Trubin: «Agora sinto-me mais confortável e a equipa está mais confiante em relação ao meu trabalho»

Anatoliy Trubin acabou por ser dos melhores elementos do Benfica em Milão, pese a derrota com o Inter ( 1-0 ), com várias defesas que negaram outros golos aos italianos. À Eleven Sports, o guarda-redes admitiu que individualmente o encontro até lhe correu bem mas que coletivamente não foi assim."Foi um bom jogo para mim, mas o resultado não foi o melhor. Estou desiludido. Agora é continuar a trabalhar. Todos sabem que o Inter é um dos maiores clubes da Eurorpa. Na Champions tens de trabalhar muito. Fizeram um grande jogo. Nós, por vezes, cometemos erros, tivemos pouca sorte. É futebol. Apuramento? Difícil para o Benfica, difícil período, vamos lutar até ao final, até ao último segundo, por este clube, por estes adeptos. Para tornar os nossos sonhos reais", começou por dizer o jovem ucraniano.À CNN/Portugal, Trubin recordou o início do seu trajeto na Luz, nomeadamente o primeiro jogo, diante do Salzburgo, em que acabou por ter culpas em vários lances: "Claro, foi um período difícil, tudo era novo para mim no clube, pessoas novas, precisei de tempo para me adaptar. Toda a gente sabe que o meu primeiro jogo foi mau mas faz parte do futebol e vou continuar a trabalhar para ajudar a equipa. Agora sinto-me mais confortável e penso que a equipa está mais confiante em relação ao meu trabalho, é normal no futebol. Passo a passo para criar química com a equipa."

Questionado sobre se foi o melhor elemento do Benfica em San Siro, Trubin foi evasivo: "Não sei, não é uma pergunta para mim. Estou triste com o resultado e é isso. É analisar o jogo e vamos continuar, há mais 4 jogos e os nossos sonhos ainda estão de pé."