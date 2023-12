Trubin: «Concentração total no jogo, mesmo depois de hoje ter recebido notícias tão horríveis da Ucrânia»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anatoliy Trubin 1?? (@anatoliytrubin81)

Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano do Benfica, deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais no final do jogo com o Famalicão - em que esteve em bom plano e ajudou a segurar o triunfo por 3-0. O guardião dos encarnados escreveu ter estado totalmente concentrado na partida, apesar das atrocidades que aconteciam no seu país, que hoje sofreu um dos piores bombardeamentos desde o início da invasão por parte da Rússia. "Concentração total no jogo, mesmo depois de hoje ter recebido notícias tão horríveis da Ucrânia", pode ler-se na mensagem que surge na legenda da fotografia publicada.De acordo com a 'United24', plataforma criada pelo governo ucraniano com o intuito de receber doações para ajudar a travar o conflito com a Rússia, o país sido bombardeado com 122 mísseis.