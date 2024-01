Trubin diz que é preciso parar a Rússia depois dos últimos bombardeamentos à Ucrânia

Anatoliy Trubin continua atento ao conflito que devasta há 700 dias a Ucrânia, o país onde nasceu. Nesta terça-feira, o guarda-redes publicou no Instagram um vídeo com imagens dos últimos bombardeamentos das forças armadas russas com mísseis contra várias cidades da Ucrânia, que levou à destruição de objetos civis e à morte de civis. "A Rússia lançou mais um ataque massivo contra a Ucrânia. Há mortos e feridos. Há destruição e grandes estragos. Por detrás destas notícias vindas da Ucrânia há tragédias reais e pessoas a sofrer. Só poderemos prevenir que isto se repita se pararmos a Rússia. Partilhem a verdade sobre a Ucrânia!", partilhou Trubin como legenda às imagens em que se vê edifícios em chamas.O dono da baliza do Benfica partilhou ainda duas fotografias da Academia de Futebol de Kiev, uma antes e outra depois dos bombardeamentos dos mísseis russos mais recentes. A destruição é bem visível. Até o momento, já se sabe que os mísseis russos mataram pelo menos 5 pessoas, feriram dezenas de outras e danificaram vários arranha-céus em cidades ucranianas como Kiev e Kharkov, prosseguindo as operações de resgate pois há pessoas sob os escombros.