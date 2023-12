Trubin e a vitória do Benfica: «Mostrámos que lutamos por este clube e por estes adeptos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Anatoliy Trubin defendeu a justiça da vitória do Benfica esta noite, em Salzburgo , que permitiu às águias continuarem na rota europeia e atirou com a equipa austríaca para fora das competições da UEFA."Na verdade acho que jogámos muito bem e merecemos completamente ganhar. Mostrámos a todos, sobretudo a nós, que acreditamos até ao fim, lutamos por este clube e por estes adeptos. De repente já não estamos na Champions, mas vamos lutar pela Liga Europa e tentar alcançá-la. Por agora, focar no nosso campeonato e continuar a trabalhar", disse o guardião ucraniano à Eleven"Sem acreditar não podemos alcançar nada. Acreditamos em nós e uns nos outros. Lutamos até ao fim em todos os jogos", acrescentou, preferindo não olhar já para a Liga Europa: "Vamos ver mais tarde qual o adversário..."