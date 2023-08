Trubin e Arthur Cabral cumprem primeiro treino no Benfica

O guarda-redes Trubin e o avançado Arthur Cabral, últimos reforços apresentados pelo Benfica, foram os destaques do treino realizado à porta fechada pelos encarnados neste sábado. Depois de uma palestra de Roger Schmidt, o plantel preparou a deslocação de 2ª feira ao Bessa, no arranque dos campeões nacionais na Liga Betclic 2023/24.O guardião ucraniano trabalhou juntamente com Vlachodimos (com quem vai disputar a titularidade na baliza) e Samuel Soares, opondo-se aos remates dos novos companheiros, entre os quais o brasileiro contratado à Fiorentina. Pelo que é visível nas fotografias disponibilizadas pelo Benfica, Neres treinou sem limitações e está apto para defrontar os axadrezados depois de ter falhado a Supertaça devido a uma pequena mazela num joelho.