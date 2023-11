Trubin em grande mantém esperanças no Euro'2024: «Não vamos colocar um ponto final»

A Ucrânia não conseguiu somar os três pontos, mas pode agradecer a Trubin por uma bela exibição que ajudou a segurar o 0-0 em vários momentos. O guarda-redes do Benfica foi o dono da baliza ucraniana e registou várias defesas, nomeadamente uma aos 30 minutos, evitando com a perna direita o golo a Frattesi, que aparecia isolado.Nos últimos minutos, a Ucrânia até criou perigo e ficou a reclamar um penálti. O guardião mantém vivas as esperanças de a sua equipa se qualificar para o Europeu de 2024. "Não há 'se' no futebol. Por isso, aceitamos o resultado e vamos continuar a trabalhar. Não vamos pôr um ponto final na nossa história no Euro'2024. A seleção lutou até ao último segundo. Obrigado a todos os que acreditaram e estiveram connosco até ao fim", escreveu Trubin, no final da partida, nas redes sociais.Nesta que foi a última jornada do Grupo C, a Itália e a Ucrânia disputavam a última vaga de acesso ao Euro 2024. Os italianos levaram a melhor mas Trubin e companhia ainda podem sonhar, já que vão disputar o play off.