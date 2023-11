Trubin em Itália?: «A Serie A é uma das melhores ligas do Mundo»

A Ucrânia defronta esta segunda-feira a Itália, em jogo decisivo de apuramento para o Europeu'2024, por isso o nome de Anatoliy Trubin despertou o interesse dos italianos. Afinal, o guarda-redes do Benfica foi pretendido pelo Inter Milão. O empresário do jogador, Yuriy Danchenko, explicou por que as águias levaram a melhor."Quanto à negociação sobre Trubin, o Benfica foi mais persistente e convincente do que o Inter, daí que eu e Anatoliy tenhamos tomado essa decisão", afirmou Danchenko, em declarações à 'Sportitalia.com'.Trubin, de 22 anos, tem contrato até 2028, mas o agente não afasta uma mudança. "A Serie A é uma das melhores ligas do Mundo. Quem quer evoluir e alcançar objetivos, tem de jogar em equipas e campeonatos fortes: em Itália, há muitas equipas fortes, entre as quais o Inter. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e depois será o que Deus quiser", atirou.Na antevisão ao duelo do BayArena, em Leverkusen, marcado para as 19h45, o experiente treinador Mircea Lucescu deu uma 'ajuda', em declarações ao 'Tuttosport', quando questionado sobre a força da Ucrânia."A experiência internacional tem amadurecido os jogadores. Zinchenko joga no Arsenal, Mudryk no Chelsea, Dovbyk no Girona, Yaremchuk está no Valencia depois de ter saído do Benfica e do Bruges, Trubin está no Benfica, mas eu também o veria com agrado no Inter. Aqueles que atuam, ou atuaram, no Shakhtar Donetsk e no Dínamo Kiev estão habituados a jogar para vencer no campeonato ucraniano, por isso sabem como lidar com jogos como o desta noite", afirmou.O Inter tentou contratar Trubin, mas o Benfica, depois de ter não conseguido o brasileiro Bento, garantiu os serviços do internacional ucraniano, convencendo o Shakhtar com 10 milhões de euros fixos, mais 1 milhão em variáveis. Além disso, o clube de Donetsk ficou com 40 por cento de mais-valia em futura transferência.Os nerazzurri ofereciam 12 milhões de euros por 100% dos direitos económicos, mas recusou deixar uma percentagem de futura venda, algo de que o Shakhtar não prescindiu. O Benfica aproveitou esta brecha e garantiu a contratação do sucessor de Vlachodimos.