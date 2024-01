Trubin fala de "experiência nova" no Benfica

O guarda-redes Anatoliy Trubin está a enfrentar no Benfica uma situação inédita na carreira: pela primeira vez não tem um período de férias por esta altura como sucedia na Ucrânia. "O campeonato sem pausa de inverno é uma experiência nova para mim", escreveu o jogador no Instagram, onde se mostrou confiante e cheio de energia."Um ano sem paragem para o 'training camp' de inverno e quase sem férias de verão. Se me sinto exausto? Não. Se tenho motivação? Certamente que sim! Se preciso de um descanso mais longo? Tem sido uma boa lição para mim sobre como me focar na qualidade e não na duração em si", defendeu Trubin.