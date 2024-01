Trubin garante que vai render ainda mais: «Não ganhei nem provei nada, isto é só o começo»

Trubin tem sido uma das figuras em destaque no Benfica esta época, mas o guarda-redes não se conforma e garante que vai render ainda mais pelos encarnados. "Ainda não ganhei nada e ainda não provei nada. Isto é só o começo. Durante a época, não podes descansar sobre os louros e acalmares-te. Cada partida é um teste. Será tudo ainda melhor mais tarde", disse à publicação Ukrainian Football, que o distinguiu como o melhor guarda-redes ucraniano do ano.Com um reforço de ambição em relação ao futuro, Trubin escolheu a defesa a um remate de Lautaro Martínez frente ao Inter como a melhor que fez pelo Benfica, mas deixa o aviso: "A melhor defesa ainda está para vir."O camisola 1 dos encarnados garante que não acompanhou as notícias acerca do seu destino, durante o verão, pelo que não chegou a conversar com o Inter, clube que também esteve interessado nos seus serviços. Apenas fica uma certeza. Trubin está satisfeito pela escolha que fez. "Estou feliz por estar neste clube. Tenho objetivos claros. É por isso que comecei a aprender inglês aos 19 anos e é por isso que estou agora no Benfica. Este é um clube incrível. Se te tornares a uma versão melhor de ti mesmo a cada jogo, há interesse em ti", frisou, revelando a conversa que teve com Rui Costa quando chegou: "Recebeu-me muito calorosamente, disse-me palavras muito simpáticas e desejou que eu pudesse ajudar a melhorar o Benfica."A entrevista, de resto, aconteceu depois da vitória frente ao Rio Ave e antes da eliminação na Allianz Cup, com Trubin a destacar a evolução do Benfica ao longo das últimas semanas. "Não tivemos exibições com tanta confiança, principalmente no início da época. Descemos de um pico para escalar outro. Mesmo que ainda não esteja perfeito, passo a passo, o Benfica está a jogar cada vez melhor."