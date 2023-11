Trubin 'imita' Messi e oferece camisolas e relógios ao Shakhtar: «O trabalho duro compensa»

Agora integrado nos trabalhos da seleção ucraniana, Anatoliy Trubin não esqueceu quem com ele privou no único clube que representou antes de reforçar o Benfica, o Shakhtar Donetsk. O guarda-redes dos encarnados enviou brindes para os funcionários e colaboradores dos 'mineiros', como revela o 'Sport.24tv'.Aquela fonte refere que Trubin enviou camisolas e relógios com as iniciais dos seus nomes e a expressão 'o trabalho duro compensa', como forma de agradecimento pela ajuda e como contribuíram para a sua formação.Trubin esteve 16 anos no Shakhtar, tendo realizado 94 jogos pela equipa principal. No último verão, foi contratado pelo Benfica, a troco de 10 milhões de euros fixos, mais 1 milhão em variáveis. Pelos encarnados, o sucessor de Vlachodimos conta 12 jogos realizados.A oferta de presentes por parte de jogadores tem sido recorrente. Por exemplo, Lionel Messi, depois da conquista do Mundial do Qatar, ofereceu um iPhone 14 Pro banhado a ouro a jogadores e treinadores da seleção argentina, entre os quais os benfiquistas Otamendi e Di María.Já Kevin De Bruyne, após o triplete histórico do Manchester City na última época (Liga dos Campeões, Premier League e Taça de Inglaterra), presenteou companheiros com iPhones decorados com platina.