Trubin já pensa no V. Guimarães: «Focado no próximo jogo»

Anatoliy Trubin chegou há algumas semanas a Portugal para reforçar o Benfica, mas ainda aguarda pela estreia ao serviço dos encarnados. Depois de nos últimos dois encontros ter sido suplente de Samuel Soares, o guarda-redes terá, diante do V. Guimarães, no sábado (20h30), uma nova oportunidade de poder vir a ter minutos. E o próprio assume que já está a pensar nesse encontro."Focado no próximo jogo", escreveu o ucraniano, como legenda a uma foto em que aparece a treinar ao serviço de Roger Schmidt.Numa altura em que a baliza das águias está em vias de perder Vlachodimos, Trubin pode ganhar um papel de relevo na equipa da Luz. Schmidt conta apenas com o ucraniano e o jovem Samuel Soares, pelo que Trubin fica com o caminho mais facilitado para poder agarrar um lugar no onze. Isto, apesar de Samuel Soares ser um jovem cujas qualidades o técnico alemão aprecia.