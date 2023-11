Trubin, Jurásek e Aursnes já trabalharam às ordens de Roger Schmidt

Trubin, Jurásek e Aursnes já trabalharam hoje sob as ordens de Roger Schmidt, no Benfica Campus. Os três jogadores, que estiveram ausentes dos treinos nos últimos dias por se encontrarem a representar as respetivas seleções, já integraram a preparação do duelo com o Famalicão, a contar para a Taça de Portugal, agendado para sábado.Otamendi e Di María também já se encontram em Portugal, mas apenas amanhã vão regressar ao Seixal para voltar a trabalhar com o plantel encarnado. A dupla argentina esteve em destaque no triunfo diante da congénere brasileira, com o central a apontar o único golo da vitória alviceleste.