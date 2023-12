Trubin muda o Benfica: guarda-redes ucraniano deu qualidade à construção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para muitos, a vitória do Benfica no Minho ganhou nome próprio: o de Anatoliy Trubin. Entre os momentos da noite, em que a equipa encarnada venceu, por 1-0, o Sp. Braga, está uma enorme defesa do guarda-redes já aos 90'+3....