Trubin não respeitou prazo e está na lista do Ministério da Juventude e Desportos da Ucrânia

O Ministério da Juventude e Desportos da Ucrânia atualizou a lista de atletas que viajaram para o estrangeiro, com autorização especial, e não voltaram após 30 dias. De acordo com a imprensa daquele país, entre eles estão Anatoliy Trubin e o avançado Artem Dovbyk, sem que tenha sido adiantado qualquer consequência.O ex-guarda-redes do Shakhtar Donetsk chegou a Portugal a 7 de agosto para assinar pelo Benfica, encontrando-se agora ao serviço da seleção ucraniana, preparando os jogos com Inglaterra e Itália, de qualificação para o Euro’2024. Já Dovbyk foi autorizado a deslocar-se a Espanha, também em agosto, para assinar pelo Girona.Sublinhe-se que o jogo entre Ucrânia e Inglaterra vai realizar-se em Wroclaw, na Polónia.Em maio a lista era de 236 atletas e nela encontravam-se os futebolistas Artem Gromov e Vladislav Kulach, que rumaram ao Zira FC, do Azerbaijão, e AEK Larnaca, do Chipre, respetivamente. Já Mykhailo Mudryk, que se tornou no jogador ucraniano mais caro de sempre, ao trocar o Shakhtar Donetsk pelo Chelsea, em janeiro, teve uma isenção especial.Convocado pela primeira vez para a seleção desde que está no Benfica, Trubin comentou no Instagram: "Agora percebo o que Mikolenki disse uma vez, que o sentimento é diferente.b Tenho saudades dos meus companheiros e mal posso esperar para me mostrar em campo."