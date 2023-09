Trubin ouviu alguns assobios dos adeptos benfiquistas durante o Benfica-Salzburgo

Trubin fez ontem a estreia na Luz, mas não escapou a alguns assobios dos adeptos no primeiro tempo. Tal aconteceu pela demora do guardião em libertar-se da bola. No final do jogo, António Silva saiu em defesa do companheiro. "É um grande guarda-redes. Tem muita personalidade dentro e fora de campo. Pode ter errado, como eu errei hoje [ontem]. Muitos já erraram", afirmou o central na zona mista.