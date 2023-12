Trubin volta a falar da vitória em Salzburgo: «Mostrámos a confiança que temos uns nos outros»

Trubin sente que a vitória do Benfica em Salzburgo foi uma prova do caráter e da união dos jogadores. Após o triunfo na Champions, que permite às águias seguirem para a Liga Europa, o guarda-redes escreveu uma mensagem nas redes sociais a felicitar a equipa e os adeptos."Mostrámos o nosso caráter, a confiança que temos uns nos outros e em cada um de nós. Parabéns à equipa e aos adeptos pelo importante resultado obtido e pela consequente qualificação para a Liga Europa. Seguimos o trabalho", escreveu o internacional ucraniano, que, no final do jogo, já tinha referido à Eleven que os jogadores lutaram pelo clube e pelos adeptos.