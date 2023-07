Tudo para o ginásio: Benfica já treinou esta manhã no St. George's Park

A noite não foi tão tranquila como se esperaria - um problema com a bagagem atrasou a partida de Lisboa em cerca de hora e meia -, mas nem por isso os homens de Roger Schmidt deixaram de trabalhar pela manhã. Depois de terem chegado já perto das 3 da manhã (às 02h51, mais concretamente) ao St. George's Park, a equipa encarnada apresentou-se no ginásio pelas 11h00.Da parte da tarde, às 17h30, os 30 jogadores à disposição do treinador alemão vão treinar pela primeira vez este ano no relvado da casa das seleções inglesas. No total, diga-se, são para já 31 futebolistas, mas André Gomes está lesionado. Di María, Otamendi e Jurasék juntam-se amanhã.