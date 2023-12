Tudo revelado: como o Benfica vai pagar 9 milhões de euros por Prestianni

O Benfica e o Vélez Sarsfield têm tudo fechado por Gianluca Prestianni, comojá havia noticiado. Esta sexta-feira, o emblema de Buenos Aires revelou em Assembleia Geral todos os detalhes do negócio: a jovem promessa vai custar ao emblema da Luz, pelo menos para já, 9 milhões de euros, montante correspondente a 85 por cento do passe. Esta transferência pode chegar, todavia, aos 11 milhões, já que o processo prevê ainda o pagamento de 2 M€ mediante o cumprimento de determinados objetivos.As águias terão quatro anos para pagar Prestianni. A primeira prestação será liquidada em fevereiro de 2024, seguindo-se a de 2025, 2026 e 2027, sempre no mesmo mês. Esta venda permite ao Vélez encaixar cerca de 5 milhões de euros (5,1 M€), considerando os devidos descontos.Agora, as partes só aguardam que o jovem atinja a maioridade. O contrato com os encarnados será assinado a 31 de janeiro, dia em que cumpre os 18 anos.