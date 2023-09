A UEFA deu a conhecer os árbitros nomeados para os jogos de quarta-feira da Champions e o Benfica ficou a saber que o encontro com o Salzburgo será ajuizado pelo turco Halil Umut Meler.O juiz será assistido pelos compatriotas Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Arda Kardesler irá assumir as funções de quarto árbitro, com o VAR a cargo Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen.O jogo do Grupo D, onde também estão Inter e Real Sociedad, está agendado para as 20h00, na Luz.